weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Geflügelpest breitet sich aus: Drei tote Kraniche im Kreis Wittenberg entdeckt

Geflügelpest breitet sich aus Drei tote Kraniche im Kreis Wittenberg entdeckt

Die Vogelgrippe rückt näher: Nach einem bestätigten Fall bei Dessau-Roßlau wurden nun drei tote Kraniche im Landkreis Wittenberg gefunden. Ein Experte spricht von einer Tragödie.

Von Corinna Nitz 28.10.2025, 17:26
Schöner, gesunder Kranich: „Jens“ wurde bei Bleddin beringt. Noch immer habe er seinen Schlafplatz im Landkreis.
Schöner, gesunder Kranich: „Jens“ wurde bei Bleddin beringt. Noch immer habe er seinen Schlafplatz im Landkreis. (Foto: Schonert)

Wittenberg/MZ. - Die Vogelgrippe (Geflügelpest) kommt näher. Nachdem vor wenigen Tagen bei einem verendeten Kranich, der an der Elbe bei Dessau-Roßlau geborgen wurde, das Virus nachgewiesen werden konnte, wurden jetzt drei tote Kraniche im Landkreis Wittenberg entdeckt.