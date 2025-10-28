Die Vogelgrippe rückt näher: Nach einem bestätigten Fall bei Dessau-Roßlau wurden nun drei tote Kraniche im Landkreis Wittenberg gefunden. Ein Experte spricht von einer Tragödie.

Schöner, gesunder Kranich: „Jens“ wurde bei Bleddin beringt. Noch immer habe er seinen Schlafplatz im Landkreis.

Wittenberg/MZ. - Die Vogelgrippe (Geflügelpest) kommt näher. Nachdem vor wenigen Tagen bei einem verendeten Kranich, der an der Elbe bei Dessau-Roßlau geborgen wurde, das Virus nachgewiesen werden konnte, wurden jetzt drei tote Kraniche im Landkreis Wittenberg entdeckt.