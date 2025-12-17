weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Neue Schulanfangszeiten im Landkreis Wittenberg: Überfüllte Busse und Zwischenstopps sorgen für Ärger in Kemberg

Landkreis erklärt, wohin sich Betroffene wenden können. Bei einer Verbindung hat das Busunternehmen erste Maßnahmen angekündigt.

Von Julius Jasper Topp 17.12.2025, 06:00
In Wartenburg ist nach Angaben einer Mutter am Montag wenig Platz im Bus gewesen.
In Wartenburg ist nach Angaben einer Mutter am Montag wenig Platz im Bus gewesen. (Foto: Privat)

Wittenberg/MZ. - Die veränderten Schulanfangszeiten und Fahrpläne im ÖPNV im Landkreis Wittenberg haben zumindest in Kemberg für teils überfüllte Busse gesorgt. Wie eine Mutter der MZ erklärte, sei am Montag der Schulbus in Wartenburg so voll gewesen, dass das letzte Kind in der Tür gestanden habe.