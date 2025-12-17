Landkreis erklärt, wohin sich Betroffene wenden können. Bei einer Verbindung hat das Busunternehmen erste Maßnahmen angekündigt.

In Wartenburg ist nach Angaben einer Mutter am Montag wenig Platz im Bus gewesen.

Wittenberg/MZ. - Die veränderten Schulanfangszeiten und Fahrpläne im ÖPNV im Landkreis Wittenberg haben zumindest in Kemberg für teils überfüllte Busse gesorgt. Wie eine Mutter der MZ erklärte, sei am Montag der Schulbus in Wartenburg so voll gewesen, dass das letzte Kind in der Tür gestanden habe.