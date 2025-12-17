Neue Schulanfangszeiten im Landkreis Wittenberg Überfüllte Busse und Zwischenstopps sorgen für Ärger in Kemberg
Landkreis erklärt, wohin sich Betroffene wenden können. Bei einer Verbindung hat das Busunternehmen erste Maßnahmen angekündigt.
17.12.2025, 06:00
Wittenberg/MZ. - Die veränderten Schulanfangszeiten und Fahrpläne im ÖPNV im Landkreis Wittenberg haben zumindest in Kemberg für teils überfüllte Busse gesorgt. Wie eine Mutter der MZ erklärte, sei am Montag der Schulbus in Wartenburg so voll gewesen, dass das letzte Kind in der Tür gestanden habe.