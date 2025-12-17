weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Von Sangerhausen in die Welt: In London leben und mit Waldemar Cierpinski übers Laufen reden: Wie der Alltag von Steffen Ritter aussieht

Konstruktiv nach vorne denken, Herausforderungen mit Ideen begegnen - das ist das Credo für den Sangerhäuser Unternehmer Steffen Ritter. Er is europaweit als Redner und Berater unterwegs, pendelt zwischen der Weltstadt London und seiner Heimatstadt Sangerhausen.

Von Armin Himmelrath 17.12.2025, 07:15
Steffen Ritter lebt in London und Sangerhausen.
Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Wenn er unterwegs ist, dann wird Steffen Ritter nicht selten auf sein Nummernschild angesprochen. „MSH - wofür um Gottes Willen steht denn das?“, laute eine der häufigsten Fragen. Ritters Antwort darauf: „Meine schöne Heimat“.