Von Sangerhausen in die Welt In London leben und mit Waldemar Cierpinski übers Laufen reden: Wie der Alltag von Steffen Ritter aussieht
Konstruktiv nach vorne denken, Herausforderungen mit Ideen begegnen - das ist das Credo für den Sangerhäuser Unternehmer Steffen Ritter. Er is europaweit als Redner und Berater unterwegs, pendelt zwischen der Weltstadt London und seiner Heimatstadt Sangerhausen.
17.12.2025, 07:15
Sangerhausen/MZ. - Wenn er unterwegs ist, dann wird Steffen Ritter nicht selten auf sein Nummernschild angesprochen. „MSH - wofür um Gottes Willen steht denn das?“, laute eine der häufigsten Fragen. Ritters Antwort darauf: „Meine schöne Heimat“.