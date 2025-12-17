Konstruktiv nach vorne denken, Herausforderungen mit Ideen begegnen - das ist das Credo für den Sangerhäuser Unternehmer Steffen Ritter. Er is europaweit als Redner und Berater unterwegs, pendelt zwischen der Weltstadt London und seiner Heimatstadt Sangerhausen.

In London leben und mit Waldemar Cierpinski übers Laufen reden: Wie der Alltag von Steffen Ritter aussieht

Von Sangerhausen in die Welt

Sangerhausen/MZ. - Wenn er unterwegs ist, dann wird Steffen Ritter nicht selten auf sein Nummernschild angesprochen. „MSH - wofür um Gottes Willen steht denn das?“, laute eine der häufigsten Fragen. Ritters Antwort darauf: „Meine schöne Heimat“.