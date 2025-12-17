Zwei Jugendliche sollen am Montagabend eine Kletterpflanze am Verwaltungssitz der Ascherslebener Stadtwerke in Brand gesetzt haben. Die Polizei des Salzlandkreises sucht jetzt dringend Zeugen.

Die Polizei des Salzlandkreises sucht Zeugen, die am Montagabend zwei Jugendliche im Bereich der Ascherslebener Stadtwerke gesehen haben, die höchstwahrscheinlich mit einer Brandstiftung am Gebäude im Zusammenhang stehen.

Aschersleben/MZ/dan/fge - Es scheint nur ein „Dummer-Jungen-Streich“ zu sein, wenn Bäume und andere Gewächse angezündet werden. Doch das, was in den letzten Wochen in und um Aschersleben passiert, ärgert nicht nur die Betroffenen, sondern macht auch die Kameraden der Feuerwehr wütend. Wenn sie abends mit der Familie zu Abend essen wollen, sie es sich gerade gemütlich machen und sie dann plötzlich schnell losmüssen, weil ein Feueralarm reinkommt, und sie dann deswegen sogar ihre kleinen Kinder bei Bekannten abgeben müssen.

So war es auch am Montagabend, als die Wehr zu einem „Gerümpelbrand“ in die Magdeburger Straße gerufen wurde, der sich letztendlich als Fassadenbrand entpuppte, welcher bereits auf die Dachkonstruktion des Gebäudes übergesprungen war. Alles andere als ein „Dummer-Jungen-Streich“ also.

42 Kameraden und neun Fahrzeuge

Insgesamt waren an dem Abend 42 Feuerwehrleute mit neun Einsatzfahrzeugen vor Ort und hatten die Lage relativ schnell unter Kontrolle.

Der Sprecher des Polizeireviers Salzlandkreis, Marco Kopitz, beziffert die Schadenshöhe am Dienstag auf 10.000 bis 15.000 Euro. Zeugen hatten zwei „augenscheinlich Jugendliche“ gesehen, die die Rankenpflanze in Brand gesteckt haben sollen. Jetzt hofft die Polizei auf weitere Zeugen, die sich im Revier melden und ihre Beobachtungen schildern.

„Das sind höchstwahrscheinlich Kokelfreaks“, meint Kopitz auch aufgrund der anderen Baumbrände in den vergangenen Wochen. So mussten die Kameraden unter anderem am Sonntag zu einem alten, hohlen Baum ausrücken, der am Pfeilergraben brannte. Am Dienstag hatte die Ortsfeuerwehr vor dem Brand an den Stadtwerken auch schon einen brennenden Baumstumpf in der Askanierstraße löschen müssen.

Zeugen mögen sich melden

Wer also diesbezüglich in den letzten Tagen oder auch am Montagabend etwas beobachtet habe, möge sich bitte bei der Polizei des Salzlandkreises melden. Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt. Die Polizei im Revier Bernburg ist telefonisch unter 03471/37 90 zu erreichen. Natürlich nimmt auch die Polizei in Aschersleben alle Hinweise jederzeit entgegen.