Feuerwehreinsatz Fassade und Dachkonstruktion der Ascherslebener Stadtwerke durch Brand zerstört
Der Brand einer Rankenpflanze an der Fassade der Ascherslebener Stadtwerke hat für großen Schaden am Gebäude gesorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Aktualisiert: 16.12.2025, 07:42
Aschersleben/MZ - Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, in der Magdeburger Straße in Aschersleben gekommen. An der Fassade der Stadtwerke ist eine Kletterpflanze in voller Ausdehnung in Brand geraten.