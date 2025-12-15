Der Brand einer Rankenpflanze an der Fassade der Ascherslebener Stadtwerke hat für großen Schaden am Gebäude gesorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Als die Feuerwehr Aschersleben am Brandort bei den Ascherslebener Stadtwerken eintraf, hat die Rankenpflanze an der Fassade der Stadtwerke in voller Ausdehnung gebrannt. Durch das Feuer entstand großer Schaden.

Aschersleben/MZ - Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, in der Magdeburger Straße in Aschersleben gekommen. An der Fassade der Stadtwerke ist eine Kletterpflanze in voller Ausdehnung in Brand geraten.