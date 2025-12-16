Der Hallenser Marcus Eiternick hat seinen Beruf als Bankkaufmann an den Nagel gehängt und seine eigene Firma gegründet. Er gestaltet aber nicht nur hallesche Motive - auch Merseburg und Sangerhausen haben schon ihre eigen Magnete. Warum dem 42-Jährigen das Handwerk im Blut liegt und wo es seine Halle-Motive zu kaufen gibt.

Marcus Eiternick zeigt ein ganz besonderes Halle-Motiv, das eigentlich an keinem Weihnachtsbaum fehlen dürfte.

Halle/MZ. - Vor rund zwei Jahren hat Marcus Eiternick seinem alten Job tschüss gesagt und etwas völlig Neues angefangen. „Ich wollte nicht mehr nur am Computer arbeiten, ohne dass ich ein echtes Ergebnis meiner Arbeit sehe“, sagt der gelernte Bankkaufmann. Er bietet mit seiner kleinen Manufaktur mittlerweile handgefertigte Dinge an, um die sich die Leute reißen. Damit bringt er Halle in jedes Zuhause – nicht nur in der Saalestadt.