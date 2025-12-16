Der Kreistag in Mansfeld-Südharz hat eine neue Abfallgebührensatzung beschlossen. Damit steigen die Gebühren ab 2026 teils kräftig an. Welcher überraschende Grund dahinter steckt und wie viel mehr die Haushalte ab 2026 konkret bezahlen müssen.

Konkrete Zahlen: Wie viel teurer wird die Müllentsorgung in Mansfeld-Südharz ab 2026?

Mülltonnen stehen in Sangerhausen für die Abholung bereit.

Sangerhausen/MZ. - Ab dem kommenden Jahr müssen die Menschen in Mansfeld-Südharz mehr Geld für die Müllentsorgung bezahlen. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung die neue Abfallgebührensatzung beschlossen, die für fast alle Leistungen Preissteigerungen vorsieht.