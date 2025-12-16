Amarjit Singh führt das Restaurant „Mumbay“ in Lebien gemeinsam mit seiner Familie. Warum dort an Feiertagen gekocht wird und welche Rolle Weihnachten für den gebürtigen Inder spielt.

Warum das „Mumbay“ in Lebien seine Gäste auch an den Feiertagen versorgt

Amarjit Singh betreibt seit vielen Jahren die Gastronomie „Mumbay“ in Lebien. Auch während der Feiertage hat sein Betrieb geöffnet. Das hat einen bestimmten Grund.

Lebien/MZ. - In Lebien führt kein Weg am „Mumbay“ vorbei. Und das ist ganz wortwörtlich zu verstehen, schließlich liegt das Restaurant mitten im Ort. Seit zwölf Jahren betreibt Amarjit Singh die Gastronomie, die so vielseitig ist wie ihre Speisekarte und die Singh als international bezeichnet.