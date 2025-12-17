Rettungswagen defekt Nach Ausfällen bei Übungen und Einsätzen: Weißenfelser DLRG benötigt neues Rettungsfahrzeug
Die DLRG-Ortsgruppe Weißenfels-Hohenmölsen benötigt dringend ein neues Einsatzfahrzeug. Welche Folgen das hat und warum man jetzt auf eine sogenannte Crowdfunding-Aktion im Internet setzt.
17.12.2025, 09:00
Weißenfels - Wenn sie ausrücken, geht es meist um Leben und Tod – doch spielt das Einsatzfahrzeug dann auch mit? Diese bange Frage müssen sich die Mitglieder der Weißenfelser Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bei jedem Einsatz stellen.