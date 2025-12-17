Die DLRG-Ortsgruppe Weißenfels-Hohenmölsen benötigt dringend ein neues Einsatzfahrzeug. Welche Folgen das hat und warum man jetzt auf eine sogenannte Crowdfunding-Aktion im Internet setzt.

Die Einsatzbereitschaft unseres DLRG-Fahrzeugs ist nicht mehr zu hundertprozent gewährleistet", sagt Jannik Littmann (l.), hier mit Hannes Thieme und Luise Martin. (r.). Hier muss das Team einen Fremdstart einleiten, weil die reguläre Fahrzeug-Batterie zu schwach ist, um auch die Rettungstechnik zu versorgen.

Weißenfels - Wenn sie ausrücken, geht es meist um Leben und Tod – doch spielt das Einsatzfahrzeug dann auch mit? Diese bange Frage müssen sich die Mitglieder der Weißenfelser Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bei jedem Einsatz stellen.