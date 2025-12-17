Neue Regelungen Nur noch mit Tempo 30 durch die Seitenstraßen von Nachterstedt
In Nachterstedt hat es umfangreiche verkehrstechnische Veränderungen gegeben. Die Stadträte fragen nach, wie es dazu gekommen ist.
17.12.2025, 10:15
Nachterstedt/MZ - Für Anwohner und Autofahrer kam es offenbar überraschend: Neue Verkehrsschilder haben nun den Großteil von Nachterstedt zu einer 30er-Zone gemacht. Bei der Vorfahrt gilt künftig rechts vor links. „Es hat einige verkehrstechnische Veränderungen in Nachterstedt gegeben. Wer hat das angeordnet?“, wollte deshalb Stadtrat Siegfried Hampe (UWG Nachterstedt) im jüngsten Verwaltungsausschuss der Stadt Seeland wissen.