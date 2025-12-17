In Nachterstedt hat es umfangreiche verkehrstechnische Veränderungen gegeben. Die Stadträte fragen nach, wie es dazu gekommen ist.

Nur noch mit Tempo 30 durch die Seitenstraßen von Nachterstedt

In vielen Bereichen Nachterstedts gilt ab sofort Tempo 30.

Nachterstedt/MZ - Für Anwohner und Autofahrer kam es offenbar überraschend: Neue Verkehrsschilder haben nun den Großteil von Nachterstedt zu einer 30er-Zone gemacht. Bei der Vorfahrt gilt künftig rechts vor links. „Es hat einige verkehrstechnische Veränderungen in Nachterstedt gegeben. Wer hat das angeordnet?“, wollte deshalb Stadtrat Siegfried Hampe (UWG Nachterstedt) im jüngsten Verwaltungsausschuss der Stadt Seeland wissen.