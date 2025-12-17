Autor Heinz Noack hat sich mit der 750-jährigen Geschichte des kleinen Dorfes im Südharz beschäftigt. Warum es so viele Besucher ins abgelegene Questenberg zieht.

Schon früher ein Hotspot: Was Questenberg im Südharz so besonders macht

Der Einband des neuen Buches von Heinz Noack: „750 Jahre Questenberg - ein Heimatbuch“.

Questenberg/MZ. - Gemessen an Questenbergs Einwohnerzahl, es dürften zurzeit rund 120 sein, rückt der kleine Ort im Südharz erneut in den Blickpunkt: Autor Heinz Noack aus Bennungen hat jetzt ein Heimatbuch vorgelegt, das sich auf knapp 600 Seiten der Geschichte des Dörfchens widmet. Denn es wurde 1275 erstmals urkundlich erwähnt, die Questenberger haben das 750-jährige Bestehen im Sommer gefeiert.