Ein Stück Quedlinburger Geschichte wird gerettet: Das historische Fachwerkhaus Reichenstraße 42, das in einem sehr desolaten Zustand war, wird saniert. Was hier entstehen soll.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Zimmererarbeiten am Denkmal Reichenstraße 42 in Quedlinburg. Architekt Tobias Weyhe, Bauherrin Katja Sewerin, Ortskurator Klaus-Dieter Plate sowie Sven Löw und Petra Gennari (v. l.)von der Bauverwaltung der Stadt bei der Scheckübergabe.

Quedlinburg/MZ. - Mit seinem hohen steilen Dach und dem Obergeschoss, das sehr weit vor das Erdgeschoss und in den Straßenraum hineinragt, prägt es das Bild der Reichenstraße in Quedlinburg: das Fachwerkhaus Reichenstraße 42. In den vergangenen Jahrzehnten nur als Lager genutzt, lag das Haus selbst brach. Doch jetzt stehen Baugerüste vor seinen Fassaden, sind erste Arbeiten erfolgt, um das 1666 errichtete, denkmalgeschützte Gebäude zu retten und einer neuen Nutzung zuzuführen.