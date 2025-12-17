Was sich in Allstedt trotzdem sofort ändert und wie es mit den kommunalen Friedhöfen in der Einheitsgemeinde weitergeht

Allstedt/MZ. - Die Gebühren für die Nutzung einer Grabstelle auf einem der kommunal betriebenen Friedhöfe in der Einheitsgemeinde Allstedt werden vorerst nicht steigen. Allstedts Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montagabend gegen eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung gestimmt. Sechs Ratsmitglieder sprachen sich für die neuen Gebühren aus, sieben waren dagegen. Zwei enthielten sich der Stimme.