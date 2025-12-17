Ein 76-jähriger Mann ist am Dienstagabend tot auf der Landesstraße zwischen Hergisdorf und Helbra aufgefunden worden. Die Kripo vermutet, dass der Mann Opfer eines Verkehrsunfalls geworden ist und bittet Zeugen, sich zu melden.

76-Jähriger tot auf Landesstraße zwischen Helbra und Hergisdorf aufgefunden - was bisher in dem Fall bekannt ist

Hergisdorf/Helbra/MZ. - Auf der Landesstraße 225 zwischen Helbra und Hergisdorf ist am Dienstagabend ein lebloser Mann entdeckt worden.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen bestätigte, fanden Autofahrer gegen 17.40 Uhr den 76-Jährigen. „Der Rettungsdienst hat noch versucht, ihn zu reanimieren“, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan. Die Bemühungen seien aber erfolglos geblieben. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Offenbar von Fahrzeug angefahren

Die Kripo vermutet, dass der Rentner zu Fuß auf der Straße unterwegs war und Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. Unklar ist bisher, wer ihn angefahren hat. „Ein Unfallbeteiligter konnte nicht festgestellt werden“, sagte Schwan. Es hat sich offenbar nach dem Vorfall auch bisher niemand bei der Polizei gemeldet. Der Tote soll aus der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra stammen, zu der Helbra und Hergisdorf gehören.

Hinweise in dem Fall nimmt der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizei rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03443/34 90 entgegen.

