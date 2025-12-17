Ein Schaf steht plötzlich an der Straße, weil Unbekannte es offenbar aus dem Gehege gehoben haben. Der Vorfall ist nur der jüngste in einer Reihe von Vandalismus im Merseburger Südpark. Seit Wochen werden dort immer wieder Gehege zerschnitten. Nun reagiert die Kommune

Der verbliebene Kolkrabe ist nun allein in der Voliere.

Merseburg/MZ. - „Ich weiß nicht, was in den Leuten vorgeht“, hat der zuständige Stadtmitarbeiter Matthias Rudolph wenig Verständnis für das, was im Merseburger Südpark zuletzt passiert. Eine Vandalismusserie an den Gehegen hat den Tierpark heimgesucht. Die Stadt reagiert deshalb nun und lobt eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.