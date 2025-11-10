Unbekannte haben einen Käfig im Merseburger Südpark zerschnitten. Ein Kolkrabe konnte entkommen. Der Leiter des Südparks erklärt, wieso er um das Leben des Vogels fürchtet und er die Merseburger um Mithilfe bittet.

Unbekannte lassen in Merseburg Raben frei: Pfleger sehen das Tier in Lebensgefahr

Der verbliebene Kolkrabe ist nun allein in der Voliere.

Merseburg/MZ. - „Sie haben dem Raben keinen Gefallen getan“, kritisiert Matthias Rudolph, den oder die Unbekannten, die am Wochenende dem Merseburger Südpark einen ungebetenen Besuch abgestattet haben. Im Ergebnis fehlt nun einer der beiden Kolkraben. Tierparkleiter Rudolph sieht dessen Leben in Gefahr.