Geld könnte zur Denkmalpflege genutzt werden, aber auch für neue Bäume oder etwas ganz anderes. Gemeinderat ist sich noch uneins.

Ilberstedt/MZ. - Wenn eine Gemeinde 50.000 Euro geschenkt bekommt, dann sollte schon gut überlegt sein, was sie damit anfängt. Jene Summe soll die Gemeinde Ilberstedt von der Firma Sunfarming für die Verschönerung ihres Ortes bekommen. Denn die Sunfarming GmbH aus Erkner (Brandenburg) möchte neben der bisher bestehenden weitere Solaranlagen in Ilberstedt aufbauen – und der Gemeinde mit dem Geld etwas Gutes tun. Die Firma Sunfarming plant, zwischen der Eisenbahn und der A 36 sowie zwischen A 36 und Umgehungsstraße weitere Solarzellen aufzustellen, außerdem an der Eisenbahnspitze.