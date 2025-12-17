In der Dessauer Innenstadt sind am Montag, 15. Dezember, gegen 13.50 Uhr ein VW und eine Straßenbahn kollidiert.

Dessau: VW-Fahrer nimmt Straßenbahn die Vorfahrt - Alle 20 Insassen bleiben bei Kollision unverletzt

In der Nähe des Friedensplatzes in Dessau kam es zur Kollision zwischen einem VW und der Straßenbahn.

Dessau/MZ. - In der Dessauer Innenstadt sind am Montag, 15. Dezember, gegen 13.50 Uhr ein VW und eine Straßenbahn kollidiert. Das hat am Dienstag die Polizei in Dessau-Roßlau mitgeteilt.

Der 59-jährige Fahrer des VW hatte den Friedensplatz in Richtung Fritz-Hesse Straße befahren. Unmittelbar nach einem kurzen Anhalten am dortigen Stoppschild wollte der Mann seine Fahrt fortsetzen. Dabei kollidierte er mit einer vorfahrtsberechtigten Straßenbahn eines 62-jährigen Fahrers, der die Fritz-Hesse-Straße in Richtung Friedrichstraße befuhr.

Die etwa 20 Personen, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Straßenbahn befanden, sowie der Straßenbahnfahrer und der Unfallverursacher blieben bei der Kollision unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf circa 5.000 Euro.