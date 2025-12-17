Lang hat’s gedauert, jetzt sind alle Unterschriften trocken: Die Harzer Schmalspurbahnen haben den seit Langem leer stehenden Bahnhof in Alexisbad verkauft. Nicht mehr zu retten ist dagegen ein anderer HSB-Bahnhof.

Steht seit vielen Jahren leer: der Bahnhof Alexisbad.

Alexisbad/Benneckenstein/MZ. - Lange stand er leer, war unter den Immobilienangeboten auf der Internetseite der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) aufgeführt: der Bahnhof in Alexisbad. Auf der Website findet man ihn zwar noch immer, aber ein Investor wird nicht mehr gesucht. Die HSB hat den Bahnhof verkauft. „Der Kauf ist notariell über die Bühne gegangen“, bestätigt Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen.