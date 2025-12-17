Die Stadt Zeitz beteiligt sich am Projektaufruf zur Sanierung kommunaler Sportstätten. So hat es der Stadtrat beschlossen. Es ist bereits der zweite Anlauf. Warum es ohne Fördermittel nicht geht.

Zeitz nimmt zweiten Anlauf bei Fördermittelvergabe für Schwimmhalle: Welche Vorteile ein Neubau bringt

Wie geht es weiter mit der Schwimmhalle in Zeitz? Neubau oder Grundsanierung sind die Optionen. Entscheiden wird das Geld.

Zeitz/MZ. - Bekommt Zeitz eine neue Schwimmhalle? Oder wird zumindest die alte von Grund auf saniert? Wenn es nach den Zeitzer Stadträten geht, lautet die Antwort ja. Und es wird wohl auch kaum ein Bürger widersprechen.