Die Mitglieder der Feuerwehr Könnern können sich freuen. Ihr Spendenziel für eine dringend benötigte Feldküche ist vorzeitig zusammenkommen. Wie es nun weitergeht.

Könnern/MZ. - „Manchmal gibt es Momente, da fehlen einem die Worte – und dieser besondere Moment war für uns am vergangenen Wochenende“, schreiben die Retter der Feuerwehr Könnern auf ihrer Facebookseite und meinen damit ihren Hilferuf, um sich eine neue Feldküche anschaffen zu können. Weil die Anschaffung sehr teuer ist und der Förderverein nur 10.000 von knapp 30.000 Euro selber stemmen konnte, hatten die Retter aus Könnern einen Spendenaufruf auf der Sparkassen-Plattform „99 Funken“ ins Leben gerufen (die MZ berichtete).