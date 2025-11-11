Die Narren des Bernburger Karnevalsclubs haben zum 11.11. den Obernarr Till Eulenspiegel befreit und trafen dabei auf ein Winterwunderland. Auch Sicherheitskonzept wurde erhöht.

Der Bernburger Karnevalsclub holt sich zum Rathaussturm am 11.11. den Stadtschlüssel.

Bernburg/MZ. - So einige Karnevalsfans haben sich am Dienstagvormittag, zum 11.11., beim Blick zum Rathausbalkon die Augen reiben müssen. Denn was sie dort sahen, dürfte sie wahrscheinlich eher an ein Winterwunderland und ganz und gar nicht an den Karnevalsauftakt erinnert haben. An einer weißen Schneedecke hingen Christbaumkugeln und verpackte Geschenke, im Hintergrund dudelte Weihnachtsmusik. Ganz offenbar hatte sich die Rathausspitze um Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke), die in Weihnachtselfenkostümen steckte, im Zeitplan vermacht. Oder doch nicht?