Weißenfels/MZ - Glück im Unglück: Der Besitzer eines Elektrorollers im Weißenfelser Ortsteil Langendorf konnte sein Fahrzeug - kurz nachdem es ihm gestohlen worden war - schon bald wieder in Empfang nehmen. Wie das Revier Burgenlandkreis am Montag mitteilte, hatte eine Frau den Roller am Sonntagabend in der Feuerbachstraße in Langendorf im Straßengraben gefunden und der Polizei gemeldet. Beamte brachten den E-Scooter daraufhin zunächst im Revier unter. Kurz darauf meldete sich im Revier der Eigentümer, der nur wenige Hundert Meter vom Fundort entfernt wohnt, um den Diebstahl des Rollers aus seiner Garage anzuzeigen. Nachdem der Mann nachweisen konnte, dass es sich bei dem gefundenen Fahrzeug um seinen Roller handelt, konnte dieser ihm zurückgegeben werden. Wie es hieß, wird wegen des Diebstahls gegen zwei unbekannte Männer ermittelt, die zur fraglichen Zeit von Zeugen in unmittelbarer Nähe des Tatorts beobachtet worden waren.