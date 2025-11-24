Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes hatte seine 35. Kreisversammlung in Bitterfeld. Wie geht es weiter mit den Rettern?

Zum ersten Mal in der Geschichte ist DRK-Kreisverband nicht im Rettungsdienst tätig - Wie es nun weiter geht

Der Vorstandsvorsitzende Matthias Martz faste das vergangene Jahr zusammen und berichtete über die Pläne für die Zukunft.

Bitterfeld/MZ. - Dieses Jahr war für den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Bitterfeld-Zerbst/Anhalt kein leichtes. Denn pünktlich zum Jahresbeginn ging die Verantwortung für den bodengebundenen Rettungsdienst an die Johanniter über. Seit Januar werden Rettungseinsätze also nicht mehr unter der Fahne des Roten Kreuzes gefahren.