Bei einem Wohnhausbrand verlieren vier Balgstädter, darunter eine schwerst pflegebedürftige Frau, ihr Obdach. Neben tätiger Nachbarschaftshilfe vor Ort ist eine Spendenaktion angelaufen.

Die Küche im Untergeschoss des Balgstädter Wohnhauses ist von dem Brand schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Balgstädt - „Eigentlich willst du hinter den nächsten Baum gehen und heulen“, sagt Lutz Herrmann und fügt an: „Aber vom Heulen wird es auch nicht besser.“

Ihm und Frau Kathrin sowie seinen Eltern Paul und Margot Herrmann ist am Dienstag vor einer Woche ein großes Unglück zugestoßen: Aus noch nicht restlos geklärten Umständen brach in dem von den Eltern bewohnten Untergeschoss im Wohnhaus der Familie in Balgstädt in Sekundenschnelle ein Brand aus, der neben der Küche noch weitere Räume schwer in Mitleidenschaft zog.

Dramatische Rettung der infolge einer Hirnblutung schwer pflegebedürftigen Ehefrau

Besonders dramatisch: Aus dem Obergeschoss, das ebenfalls enorme Rußschäden abbekam, musste Lutz Herrmanns Frau Kathrin, die infolge einer Hirnblutung seit einem Jahrzehnt schwerst pflegebedürftig ist, von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gerettet werden. Seitdem versucht die Familie, für sich irgendwie so etwas wie ein bisschen Alltag wiederherzustellen – und trifft dabei auf eine riesige Welle der Unterstützung.

Die Hebevorrichtung des Pflegebettes musste im Brandhaus zurückbleiben. (Foto: Andreas Löffler)

Provisorium: Großeltern in Ferienwohnung, Eltern zur Tochter

Während zunächst alle vier bei Tochter respektive Enkeltochter Annemarie eine Straße weiter unterkamen, haben die Großeltern Paul und Margot zwischenzeitlich in einer von Balgstädts Wehrleiter Steffen Alt zur Verfügung gestellten möblierten Ferienwohnung eine Bleibe gefunden. Und bei der Beherbergung ihrer Eltern, namentlich ihrer Mutter, versucht die Tochter, so gut es eben geht zu improvisieren, da ihr eigenes Domizil nicht speziell behinderten- und Rollstuhl-gerecht eingerichtet ist. „Zum Glück sind Bad und Dusche sowie das Zimmer, in dem jetzt das Pflegebett meiner Mutter steht, ebenerdig zugänglich“, erläutert sie.

Sind damit beschäftigt, ein klein wenig Alltag wiederherzustellen: Lutz Herrmann (l.) und sein Vater Paul reinigen durch Ruß und Rauch verschmutztes Geschirr. (Foto: Andreas Löffler)

Nachbarn bringen Essen, stellen Stauraum, waschen von Ruß und Rauch verschmutzte Wäsche

Kaum zu zählen seien die großen und kleinen Akte der Nachbarschaftshilfe und Unterstützung, von denen er „total überwältigt“ sei, sagt Lutz Herrmann sichtlich emotional. Vom Vorbeibringen von Essen, dem Zurverfügungstellen von Klappkisten und Stauraum für Einrichtungsgegenstände wie etwa aus dem Brandhaus geborgenes Geschirr, das erst einmal gründlich gereinigt werden muss, bis hin zum Waschen der von Ruß und Rauch verschmutzten Wäsche und Bekleidung reiche die Bandbreite.

Firmen Freund und Lehker aus Freyburg legen provisorisch Elektro- und Wasserleitung

„Die Firma Elektro Freund Freyburg hat direkt einen Baustromkasten gelegt, damit zumindest Heizung und Kühlschränke weiterlaufen, und die Firma Lehker eine behelfsmäßige Wasserleitung installiert“, erzählt er dankbar.

Freiwillige Feuerwehr Balgstädt und Gemeindebürgermeister starten Aufruf

Die zweifellos gewichtigste Hilfe resultiere aber aus der von Balgstädts Feuerwehr sowie Gemeindebürgermeister Christian Bahlke (der Ähnliches bereits im Vorjahr nach einem Hausbrand im Ortsteil Burkersroda organisierte) aufgelegten Spendenaktion. Von dem Geld sollen Herrmanns bis zur Regulierung durch die Versicherung die ersten Schritte in Sachen Rekonstruktion bestreiten können. „Wenn man sieht, was da für Summen eingehen, und dass teils von stockfremden Menschen gespendet wird, ist das schon sehr berührend“, sagt Opa Paul und schluckt.

Für die von dem Brand betroffenen Balgstädter ist eine Spendenaktion ins Leben gerufen worden, die bis gestern Nachmittag bereits fast 14.000 Euro erbrachte. Wer die Familie unterstützen möchte, nutze folgenden Internet-Link: www.gofundme.com/f/soforthilfe-fur-familie-herrmann-nach-brand-ihres-wohnhauses

Alternativ kann auf das Spendenkonto für Lutz Herrmann bei der Sparkasse Burgenlandkreis, IBAN: DE 62800530001141836552, BIC: NOLADE21BLK, überwiesen werden.