Leopoldstraße in Oranienbaum ist erneut Thema. Warum es auch nach einem halben Jahr nicht voran gegangen ist.

Diskussion um fehlende Markierungen für Parkplätze in der Leopoldstraße in Oranienbaum

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Vor einem knappen halben Jahr war im Ordnungsausschuss der Stadt Oranienbaum-Wörlitz davon die Rede, dass die Leopoldstraße in Oranienbaum in ihrem südlichen Abschnitt, wo sie laut Beschilderung als verkehrsberuhigter Bereich gekennzeichnet ist, sichtbare Markierungen erhalten sollte. Mit deren Hilfe sollten die Parkflächen für Kraftfahrzeuge ausgewiesen werden. Hintergrund ist, dass das Parken im verkehrsberuhigten Bereich einer sogenannten Spielstraße nur auf den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Flächen erlaubt ist. Ausnahmen sind das Ein- und Aussteigen oder Be- und Entladen.