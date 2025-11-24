Baustellen, Kälte, Umleitung: Trotz dieser Herausforderungen ist eine Kolorado-Tanne aus Schweinitz jetzt der Weihnachtsbaum in Jessen. Wann das Schmücken auf dem Plan steht.

12 Meter hoch, 30 Jahre alt: das ist der Weihnachtsbaum 2025 in Jessen.

Jessen/MZ. - Er steht – und das ist die beste Nachricht gleich zu Beginn. Nach den Ereignissen des vergangenen Jahres ist das erfolgreiche Aufstellen des städtischen Weihnachtsbaums auf dem Jessener Weihnachtsmarkt eine große Erleichterung für alle Beteiligten: die Mitarbeiter des Jessener Bauhofs, des Agrodienstes und der „zbo Bau GmbH“. Obwohl auch diesmal erst einige Schwierigkeiten zu bewältigen sind.