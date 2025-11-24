Felix Hinze von der TSG Wittenberg begeistert bei den Hallenkreismeisterschaften das Publikum in Bad Schmiedeberg. Das Event vermeldet mit 122 Startern einen neuen Teilnehmerrekord.

Bad Schmiedeberg/MZ/HÜ. - Michael Heede ist im Stress. Der Anlauf muss frei sein! Doch noch toben die Jüngsten in der Halle. „Es geht jetzt um mehr als nur um Spaß“, sagt der Moderator der Kreismeisterschaften im Hochsprung. Derweil steht Felix Maximilian Hinze von der TSG Wittenberg an der Bande – mehr Anlauf geht nicht! Der junge Mann, der in der U 18 startet, will die Norm für die Weltrangliste bestätigen. Das Publikum in der voll besetzten Sporteinrichtung unterstützt den Athleten durch rhythmisches Klatschen. 1,85 m sind aufgelegt. Hinze ist mit 1,78 m der Landesmeister im Hochsprung.