weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Tortenlust startet spektakuläres Adventsprojekt: Süße Premiere in Quedlinburg: Wie Konditoren Weihnachten einzigartig ins Schaufenster bringen

Tortenlust startet spektakuläres Adventsprojekt Süße Premiere in Quedlinburg: Wie Konditoren Weihnachten einzigartig ins Schaufenster bringen

Quedlinburg wird zur Kulisse für ein einzigartiges Adventsprojekt: Konditormeisterin Selina Neubert und ihre „Tortenlust“ starten gemeinsam mit einem Berliner Starkonditor eine süße Premiere, bei der es um Lebkuchen geht – und Interessierte mitmachen können.

Von Petra Korn Aktualisiert: 24.11.2025, 19:02
Konditormeisterin Selina Neubert und Inhaberin der „Tortenlust“ in Quedlinburg verziert ein Lebkuchenhaus..
Konditormeisterin Selina Neubert und Inhaberin der „Tortenlust“ in Quedlinburg verziert ein Lebkuchenhaus.. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Seit mehr als fünf Jahren betreibt Selina Neubert in Quedlinburg ihr Café mit gläserner Schaubackstube, in der Torten, Törtchen, Kekse und mehr entstehen – die „Tortenlust“. Für die Adventszeit 2025 hat sich die Konditormeisterin etwas ganz Besonderes einfallen lassen – mit Lebkuchen.