Quedlinburg wird zur Kulisse für ein einzigartiges Adventsprojekt: Konditormeisterin Selina Neubert und ihre „Tortenlust“ starten gemeinsam mit einem Berliner Starkonditor eine süße Premiere, bei der es um Lebkuchen geht – und Interessierte mitmachen können.

Süße Premiere in Quedlinburg: Wie Konditoren Weihnachten einzigartig ins Schaufenster bringen

Konditormeisterin Selina Neubert und Inhaberin der „Tortenlust“ in Quedlinburg verziert ein Lebkuchenhaus..

Quedlinburg/MZ. - Seit mehr als fünf Jahren betreibt Selina Neubert in Quedlinburg ihr Café mit gläserner Schaubackstube, in der Torten, Törtchen, Kekse und mehr entstehen – die „Tortenlust“. Für die Adventszeit 2025 hat sich die Konditormeisterin etwas ganz Besonderes einfallen lassen – mit Lebkuchen.