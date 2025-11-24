Die hallesche Stadtpolitik zeigt sich bestürzt angesichts der Entscheidung der Landesregierung, die Gefängnisstandorte in Halle aufzugeben. Im Ratshof ist man derweil ganz gelassen.

Stadt will von Gefängnis-Aus nichts wissen - Hat Halle doch noch eine Chance?

Auf diesem Acker nördlich von Halle-Tornau sollte ein Gefängnis gebaut werden. Doch jetzt entschied das Land sich dagegen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Landesregierung will den Gefängnisstandort Halle aufgeben. Ein neuer „Superknast“ soll stattdessen in Weißenfels gebaut werden. Diese MZ-Informationen haben am Montag in der Stadtpolitik viel Bestürzung ausgelöst. Im Ratshof scheint man hingegen die Ruhe weg zu haben. Hat Halle vielleicht doch noch Chancen, das neue Großgefängnis zu bekommen - und mit ihm hochwertige Arbeitsplätze zu behalten?