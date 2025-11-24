Die Backstube Hennig, die sich im Café Rohland, später Café Zentral befand, ist inzwischen auch schon Geschichte. Und eine Frage bleibt: Wo war die Kaiserhof-Automaten GmbH in Zeitz?

Was vom Kaffeehaus blieb: Wo einst das Café Rohland in Zeitz war, herrscht jetzt gähnende Leere

Die in Chemnitz ansässige „Kaiserhof-Automat GmbH“ betrieb auch in Zeitz ein Geschäft. Nur wo genau sich dieses befand, ist bislang unklar.

Zeitz/MZ. - Als das rasch expandierende Bäckereiunternehmen Hennig aus Pegau gleich nach der Wende die einstige HO-Filiale des Tagescafés „Zentral“ übernommen hatte, blieb bis auf Veränderungen im vorderen Verkaufsbereich die historische Innenausstattung und damit der Charme des beliebten Cafés mit einem Hauch von Wien in Zeitz zunächst erhalten.