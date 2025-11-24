Kaum eröffnet, schon gut frequentiert: An rund 20 Ständen ist in Naumburgs gemütlicher Stube die Auswahl groß. Was eine Familie für einen Besuch zahlen muss - Tageblatt/MZ macht die Rechnung auf.

Naumburg. - Es dauerte am Montagvormittag nicht allzu lange: Kurz nach Eröffnung des Weihnachtsmarktes um 10 Uhr kamen schon die ersten Neugierigen und warfen einen Blick auf die Stände und Angebote; mancher griff auch kurzerhand zum Glühwein. Alles deutet darauf hin: Auch der diesjährige Naumburger Weihnachtsmarkt in Kombination mit der Eisbahn wird ein Erfolg. Doch was kostet eigentlich der Besuch an den Buden, eine Fahrt mit dem Karussell oder eine Runde auf dem Eis?