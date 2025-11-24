Aufforsten im Harz Ditfurt bekommt 43 neue Bäume: Große Pflanzaktion im General-von-Stein-Park
Im Ditfurter Park sind weitere 43 Bäume gepflanzt worden – ein Projekt der Stiftergemeinschaft Harz mit vielen engagierten Baumpaten. Die Aktion stärkt die Natur und bewahrt den Park für kommende Generationen.
Ditfurt/MZ/son. - Seit dem frühen Morgen und bei Minusgraden ist ein Team vom Garten- und Landschaftsbau Horenburg dabei, schon recht große Bäume im General-von-Stein-Park in Ditfurt zu pflanzen. Dabei setzen die Männer auch gleich eine Stele vor jeden Baum – auf ihr wird der jeweilige Spender verewigt. Es sind Baumpaten, die die Stiftergemeinschaft Harz für das Vorhaben gesucht hatte.