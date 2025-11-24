Im Ditfurter Park sind weitere 43 Bäume gepflanzt worden – ein Projekt der Stiftergemeinschaft Harz mit vielen engagierten Baumpaten. Die Aktion stärkt die Natur und bewahrt den Park für kommende Generationen.

Mit dem Minibagger werden Löcher ausgehoben, die schweren Wurzelballen der Bäume hinuntergelassen und alles wieder verfüllt.

Ditfurt/MZ/son. - Seit dem frühen Morgen und bei Minusgraden ist ein Team vom Garten- und Landschaftsbau Horenburg dabei, schon recht große Bäume im General-von-Stein-Park in Ditfurt zu pflanzen. Dabei setzen die Männer auch gleich eine Stele vor jeden Baum – auf ihr wird der jeweilige Spender verewigt. Es sind Baumpaten, die die Stiftergemeinschaft Harz für das Vorhaben gesucht hatte.