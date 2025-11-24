Erste Läden im Raum Köthen bieten Adventsgestecke an. Dabei zeigt sich, welche Farben und Materialien in diesem Jahr gefragt sind. Die MZ spricht mit einer Dekorateurin über die Trends.

„Grünes und Moos sind aus der Mode“: Was bei Adventsgestecken dieses Jahr im Trend liegt

Lilli Klotsch, Dekorateurin im Wunderland in Köthen, präsentiert ein beliebtes Gesteck: in rosa, mit Stoffkugeln und großen Kerzen.

Köthen/MZ. - So lange ist Weihnachten gar nicht mehr hin, und mit Blick auf den Ersten Advent am 30. November steigt die Nachfrage nach Adventsgestecken. Ob klassischer Kranz oder modernes Arrangement: Die vier Kerzen stehen wieder im Mittelpunkt, und in den ersten Läden in Köthen hat die Saison bereits begonnen.