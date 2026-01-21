weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. „Morgenrot“ entscheidet über Quedlinburgs Zukunft: OB Ruch zeichnet dramatische Szenarien

Entscheidung fällt 2026 „Morgenrot“ entscheidet über Quedlinburgs Zukunft: OB Ruch zeichnet dramatische Szenarien

Quedlinburg steht vor einer wichtigen Entscheidung – 2026 könnte alles verändern. Das Zukunftsprojekt Morgenrot verspricht neue Jobs, stabile Wärme und Millionen-Mehreinnahmen, doch zugleich warnt OB Frank Ruch in seiner Neujahrsrede vor einem düsteren Szenario.

Von Petra Korn Aktualisiert: 21.01.2026, 10:18
Oberbürgermeister Frank Ruch stellt auf dem Neujahrsempfang der Stadt seine Agenda 2030 für Quedlinburg vor.
Oberbürgermeister Frank Ruch stellt auf dem Neujahrsempfang der Stadt seine Agenda 2030 für Quedlinburg vor. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Es hat Diskussionen in den vergangenen Monaten geprägt und ist jetzt auch ein zentrales Thema auf dem Neujahrsempfang der Stadt Quedlinburg gewesen: das Zukunftsprojekt Morgenrot, mit dem ein Energie- und ein Industriepark entstehen, Arbeitsplätze geschaffen und bezahlbare Wärme gesichert werden sollen.