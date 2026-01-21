Quedlinburg steht vor einer wichtigen Entscheidung – 2026 könnte alles verändern. Das Zukunftsprojekt Morgenrot verspricht neue Jobs, stabile Wärme und Millionen-Mehreinnahmen, doch zugleich warnt OB Frank Ruch in seiner Neujahrsrede vor einem düsteren Szenario.

Oberbürgermeister Frank Ruch stellt auf dem Neujahrsempfang der Stadt seine Agenda 2030 für Quedlinburg vor.

Quedlinburg/MZ. - Es hat Diskussionen in den vergangenen Monaten geprägt und ist jetzt auch ein zentrales Thema auf dem Neujahrsempfang der Stadt Quedlinburg gewesen: das Zukunftsprojekt Morgenrot, mit dem ein Energie- und ein Industriepark entstehen, Arbeitsplätze geschaffen und bezahlbare Wärme gesichert werden sollen.