  4. Messe in Berlin: Mit diesen Spezialitäten ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bei der Grünen Woche vertreten

Nach fünf Tagen auf der Grünen Woche in Berlin freuen sich die Aussteller am Stand des Landkreises Anhalt-Bitterfeld über den Zuspruch. Bis Sonntag hat die Messe geöffnet.

Von Sylke Hermann Aktualisiert: 21.01.2026, 11:51
Johannes Hempel auf der Grünen Woche in Berlin: Hier betreibt er für die Kaffeerösterei Hannemann aus Köthen das „Anhalter-Café“.
Köthen/Berlin/MZ. - „Es läuft wirklich gut. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Besucheraufkommen. Und auch an den Ständen herrscht reges Interesse.“ Marie-Luise Wille, die seit dem Start der Internationalen Grünen Woche am vergangenen Freitag in Berlin ist, klingt erschöpft am Telefon. Die Tage auf der Messe seien lang und kräftezehrend.