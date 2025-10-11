Werterbe contra Naturschutz 1.000 Jobs für Quedlinburg? Diese Entscheidung ist zu umstrittenem Projekt Morgenrot gefallen
Vom „Zukunftsprojekt Morgenrot“, das private Investoren umsetzen möchten, verspricht sich die Stadt Quedlinburg hohe Steuereinnahmen und neue Arbeitsplätze. Es sorgt aber auch für Diskussionen rund um Welterbe, Naturschutz und den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen. Jetzt ist dazu eine Entscheidung gefallen.
Aktualisiert: 12.10.2025, 10:27
Quedlinburg/MZ. - Es soll Steuereinnahmen in Millionenhöhe für die Stadt Quedlinburg bringen und bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze bringen: das Zukunftsprojekt Morgenrot, das private Investoren umsetzen wollen. Doch es wird viel diskutiert, wirft Fragen auf – und wird auch abgelehnt.