Vom „Zukunftsprojekt Morgenrot“, das private Investoren umsetzen möchten, verspricht sich die Stadt Quedlinburg hohe Steuereinnahmen und neue Arbeitsplätze. Es sorgt aber auch für Diskussionen rund um Welterbe, Naturschutz und den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen. Jetzt ist dazu eine Entscheidung gefallen.

1.000 Jobs für Quedlinburg? Diese Entscheidung ist zu umstrittenem Projekt Morgenrot gefallen

Entstehen soll mit dem „Zukunftsprojekt Morgenrot“ in Quedlinburg auch ein Energiepark.

Quedlinburg/MZ. - Es soll Steuereinnahmen in Millionenhöhe für die Stadt Quedlinburg bringen und bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze bringen: das Zukunftsprojekt Morgenrot, das private Investoren umsetzen wollen. Doch es wird viel diskutiert, wirft Fragen auf – und wird auch abgelehnt.