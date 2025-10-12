Tiefbauarbeiten stehen an - Diese Straßen werden ab Montag in Streetz gesperrt

Streetz/MZ. - Bewohner, Gäste und Durchreisende von Streetz müssen sich ab kommender Woche auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Nach Angaben der Stadtwerke Dessau werden in dem Ortsteil vom 13. bis voraussichtlich 24. Oktober Tiefbauarbeiten zur Herstellung von Strom- und Schmutzwasserhausanschlüssen durchgeführt. Dafür werden Vollsperrungen in mehreren Straßenbereichen in zwei Bauabschnitten erforderlich.

Gesperrt werden vom 13. bis voraussichtlich 15. Oktober die Alte Dorfstraße / Einfahrt Roßlauer Straße. Die Roßlauer Straße, Höhe Hausnummern 51–52 ist vom 15. Oktober bis voraussichtlich 24. Oktober dran. Der Verkehr wird während der Bauzeit über Mühlstedt umgeleitet. Der Linienverkehr der Dessauer Verkehrs GmbH verkehrt ohne Einschränkungen.