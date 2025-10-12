Die Mildenseer Feuerwehr hat eine neue Leitung. Gina Leideritz hat das Amt wieder übernommen und Florian Kellner an ihrer Seite.

Mit Erfahrung und Elan - Welche Ziele die neuen Chef der Freiwilligen Feuerwehr Mildensee haben

Gina Leideritz und ihr Stellvertreter Florian Kellner haben in nächster Zeit einige Aufgaben für die Mildenseer Feuerwehr zu erledigen.

Mildensee/MZ. - Es war vor drei Jahren, als Gina Leideritz die Ortswehrleitung in Mildensee mit ihrem damaligen stellvertretenden Ortswehrleiter Jürgen Pietzsch tauschte, um mehr Zeit für ihren Sohn zu haben. Dass sie so schnell von der Stellvertreterin wieder zur Chefin der Mildenseer Feuerwehr werden würde, konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.