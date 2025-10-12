weather bedeckt
Die Mildenseer Feuerwehr hat eine neue Leitung. Gina Leideritz hat das Amt wieder übernommen und Florian Kellner an ihrer Seite.

Von Danny Gitter 12.10.2025, 14:00
Foto: Danny Gitter

Mildensee/MZ. - Es war vor drei Jahren, als Gina Leideritz die Ortswehrleitung in Mildensee mit ihrem damaligen stellvertretenden Ortswehrleiter Jürgen Pietzsch tauschte, um mehr Zeit für ihren Sohn zu haben. Dass sie so schnell von der Stellvertreterin wieder zur Chefin der Mildenseer Feuerwehr werden würde, konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.