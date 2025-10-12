weather bedeckt
  4. Burg Falkenstein geschlossen: Sanierung mit Folgen: Starker Besuchereinbruch in Falkenstein/Harz

Die Burg Falkenstein ist das touristische Zugpferd im Selketal. Ursprünglich sollte sie längst wieder geöffnet sein. Die Arbeiten ziehen sich aber noch bis ins kommende Jahr hin. Das hat Auswirkungen auf die Besucherströme.

Von Susanne Thon 12.10.2025, 15:59
Die Burg Falkenstein/Harz soll erst ab der kommenden Saison wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden.
Die Burg Falkenstein/Harz soll erst ab der kommenden Saison wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden. Foto: Susanne Thon

Harzgerode/MZ. - Die Schließung der Burg Falkenstein – wegen Sanierungsarbeiten ist sie seit Monaten für den Besucherverkehr dicht – hat die Besucherzahlen in der Stadt Falkenstein massiv einbrechen lassen.