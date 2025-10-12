Burg Falkenstein geschlossen Sanierung mit Folgen: Starker Besuchereinbruch in Falkenstein/Harz

Die Burg Falkenstein ist das touristische Zugpferd im Selketal. Ursprünglich sollte sie längst wieder geöffnet sein. Die Arbeiten ziehen sich aber noch bis ins kommende Jahr hin. Das hat Auswirkungen auf die Besucherströme.