Fest auf dem Markt Kunst, Kultur, Kulinarik - das sind die Highlights des 14. Kulturmarktes in Bernburg gewesen
Viele hunderte Besucher erleben 14. Auflage des Kulturmarktes im Herzen der Bernburger Talstadt. Das sind einige der Höhepunkte gewesen.
12.10.2025, 16:07
Bernburg/MZ. - So belebt wie am zurückliegenden Samstag kennt man den Markt in der Bernburger Talstadt nur an zwei Wochenenden im Jahr: zum Weinmarkt und zum Kulturmarkt. Letzterer ist am Wochenende zum 14. Mal gefeiert worden und scheint in Bernburg immer mehr Fans zu bekommen.