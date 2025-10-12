Viele hunderte Besucher erleben 14. Auflage des Kulturmarktes im Herzen der Bernburger Talstadt. Das sind einige der Höhepunkte gewesen.

Kunst, Kultur, Kulinarik - das sind die Highlights des 14. Kulturmarktes in Bernburg gewesen

Die Kinder der Dance Collection begeisterten mit ihren Tänzen beim Kulturmarkt in Bernburg.

Bernburg/MZ. - So belebt wie am zurückliegenden Samstag kennt man den Markt in der Bernburger Talstadt nur an zwei Wochenenden im Jahr: zum Weinmarkt und zum Kulturmarkt. Letzterer ist am Wochenende zum 14. Mal gefeiert worden und scheint in Bernburg immer mehr Fans zu bekommen.