Fußball in Mansfeld-Südharz SV Eintracht Emseloh schafft Überraschung im Landespokal gegen Lok Stendal
Die Verbandsligafußballer aus Emseloh bezwingen im Achtelfinale des Landespokals den Vorjahresfinalisten und Oberligavertreter aus Stendal mit 2:0. Was für den Sieg ausschlagend war.
12.10.2025, 18:07
Emseloh/mz. - Wer am Samstagnachmittag nicht in Emseloh zum Pokalhit vor Ort sein konnte, aber das Spiel dennoch verfolgen wollte, griff wahrscheinlich auf den klassischen Liveticker des Online-Portals „fupa“ zurück.