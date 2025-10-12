weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball in Mansfeld-Südharz: SV Eintracht Emseloh schafft Überraschung im Landespokal gegen Lok Stendal

Fußball in Mansfeld-Südharz SV Eintracht Emseloh schafft Überraschung im Landespokal gegen Lok Stendal

Die Verbandsligafußballer aus Emseloh bezwingen im Achtelfinale des Landespokals den Vorjahresfinalisten und Oberligavertreter aus Stendal mit 2:0. Was für den Sieg ausschlagend war.

Von Sebastian Möbius 12.10.2025, 18:07
SV Eintracht Emseloh (gelb) schaffte die Überraschung im Landespokal gegen Lok Stendal.
SV Eintracht Emseloh (gelb) schaffte die Überraschung im Landespokal gegen Lok Stendal. (Foto: Ralf Kandel)

Emseloh/mz. - Wer am Samstagnachmittag nicht in Emseloh zum Pokalhit vor Ort sein konnte, aber das Spiel dennoch verfolgen wollte, griff wahrscheinlich auf den klassischen Liveticker des Online-Portals „fupa“ zurück.