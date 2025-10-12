Die Verbandsligafußballer aus Emseloh bezwingen im Achtelfinale des Landespokals den Vorjahresfinalisten und Oberligavertreter aus Stendal mit 2:0. Was für den Sieg ausschlagend war.

SV Eintracht Emseloh (gelb) schaffte die Überraschung im Landespokal gegen Lok Stendal.

Emseloh/mz. - Wer am Samstagnachmittag nicht in Emseloh zum Pokalhit vor Ort sein konnte, aber das Spiel dennoch verfolgen wollte, griff wahrscheinlich auf den klassischen Liveticker des Online-Portals „fupa“ zurück.