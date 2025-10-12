Der 22. Mitteldeutsche Marathon von Leipzig nach Halle hat strahlende Sieger und ein überraschendes Debüt hervorgebracht. Wie ein junger Hallenser dabei für ein wichtiges Anliegen kämpfte.

Auf dem Markt starteten einige Läufe des 22. Mitteldeutschen Marathons. Als Vertreter der Stadt gab René Rebenstorf bei einigen Rennen den Startschuss.

Halle (Saale)/ MZ. - Tausende Laufende waren am Sonntag in Halle unterwegs. Bei manchen blickte man in erschöpfte Gesichter, andere strahlten bis über beide Ohren beim Schritt über die Ziellinie oder hatten sogar noch Energie für einen Sprint. Der 22. Mitteldeutsche Marathon hat gezeigt, dass Erfahrung beim Laufen helfen kann, aber das nur die halbe Miete ist. Unter den Teilnehmenden waren besondere Menschen mit erstaunlichen Geschichten.