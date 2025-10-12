Zwei junge Paare aus der Elsteraue haben eine gemeinsame Firma gegründet und wollen mit ihren Angeboten das Dorfleben bereichern. Was sie geplant haben.

Stev und Susanne Radau (links) und Franziska und Ronny Friedrich aus der Elsteraue haben die Firma Dorf-Event gegründet.

Bornitz/MZ. - Sie sind zwei befreundete Ehepaare, etwa im gleichen Alter und mit ähnlichen Interessen. Sie wohnen in der Elsteraue, fahren zusammen in den Urlaub. Die Männer spielen gemeinsam in Profen Fußball: Stev und Susanne Radau aus Bornitz sowie Ronny und Franziska Friedrich aus Draschwitz. „Wir leben gern auf dem Land, doch manchmal könnte im Dorf mehr los sein“, sagt Stev Radau. So entstand im gemeinsamen Urlaub die Idee, die Geschicke für ein abwechslungsreicheres Dorfleben selbst in die Hand zu nehmen und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Dorftanz heißt die erste eigene Veranstaltung. Der Tanzabend findet am 25. Oktober im Gemeindehaus in Bornitz statt. Der Abend wird von den besagten vier Leuten aus dem Dorf organisiert und ist ein Samstagabend-Angebot für Jung und Alt.