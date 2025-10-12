weather bedeckt
  4. Ferienstart mit bunten Programm: Familien feiern den Herbst im Ökogarten Quedlinburg - Kinder erwartet noch mehr

Mit Kastanientieren und Handwerkerparcours startete der Ökogarten Quedlinburg kreativ in die Herbstferien. Doch das war erst der Anfang: In den kommenden Tagen warten weitere Angebote auf junge Entdecker.

12.10.2025, 19:45
Beim Familienfest im Ökogarten konnten auch lustige Kastanientiere gebastelt werden. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ/pek. - Aus Kastanien lustige Tiere oder Ketten basteln, aus Pflanzen und Früchten herbstliche Dekorationen gestalten: Mit einem Familienfest rund um den Herbst ist am Samstag, 11. Oktober, im Ökogarten in Quedlinburg die Ferien gestartet worden.