Nach einem Jahr Zwist einigen sich Kreisverwaltung und Kreistag im Saalekreis auf wichtige Projekte für die Burg Querufrt. Zunächst sollen dort ein kleines Café und eine hoher Aussichtspunkt entstehen.

Querfurt/MZ. - „Der Prozess hat gezeigt: Wenn viel Intelligenz und Meinung reinfließt, kommt etwas Gutes bei raus“, beschloss Landrat Hartmut Handschak (parteilos) den gegenseitigen Lobreigen der Anwesenden im Kreisausschuss. Im Herzen des Merseburger Schlosses war er plötzlich eingekehrt, der „Burgfrieden“ zu einem der größten Streitthemen des Saalekreis der vergangenen Monate: der weiteren Entwicklung der Feste in Querfurt – zumindest der kurz- und mittelfristigen. Ein Kompromiss, der der Burg eine Gastronomie und ein neues Highlight bescheren kann.