Von Leipzig geht es wieder über 42 Kilometer nach Halle. Geboten wird Aktiven und Zuschauern aber noch viel mehr. Der Marathon hat Strahlkraft bis nach China. Was es dabei mit einer Hundertjährigen auf sich hat.

Mitteldeutscher Marathon: Tausende Läufer kommen nach Halle auf den Markt

Ja, kurios geht es beim Mitteldeutschen Marathon auch zu.

Halle (Saale). - Der erste Scharfrichter kommt irgendwo zwischen dem Raßnitzer und dem Wallendorfer See, wenn man Sportwissenschaftlern glaubt. Die Marathonläufer haben zu diesem Zeitpunkt nach dem Start in Leipzig um die 25 Kilometer in den Knochen. Jetzt sollen sie beginnen, die ersten Schmerzen in Oberschenkeln und Wadenmuskeln.