Regionalliga-Pleite gegen Staßfurt HCB-Coach hadert mit der Leistung, der Verletztenmisere und den fehlenden Zuschauern
Handball: Nach der Regionalliga-Pleite im Naumburger „Euroville“ gegen Staßfurt findet Trainer Fabian Kunze deutliche Worte – auch in Richtung Tribünenauslastung.
Aktualisiert: 12.10.2025, 16:06
Naumburg/Spergau. - „Staßfurt ist eine gute Mannschaft, aber gestern waren sie nicht gut. Uns hätte deshalb sogar eine schlechte Leistung zum Gewinnen gereicht – allerdings wurde es eine sehr schlechte, und die reicht eben nicht.“ Es waren für einen Handball-Trainer ungewöhnlich deutliche Worte, die Coach Fabian Kunze einen Tag nach der 24:27-Niederlage seines HC Burgenland am Samstagabend in der Regionalliga gegen Rot-Weiß Staßfurt wählte.