Handball: Nach der Regionalliga-Pleite im Naumburger „Euroville“ gegen Staßfurt findet Trainer Fabian Kunze deutliche Worte – auch in Richtung Tribünenauslastung.

HCB-Coach hadert mit der Leistung, der Verletztenmisere und den fehlenden Zuschauern

David Gligic, der neue Kreisläufer des HCB, verletzte sich gegen Staßfurt an der Schulter, musste zwischendurch länger behandelt werden und war dennoch mit fünf Toren einer der besten Torschützen seiner Mannschaft.

Naumburg/Spergau. - „Staßfurt ist eine gute Mannschaft, aber gestern waren sie nicht gut. Uns hätte deshalb sogar eine schlechte Leistung zum Gewinnen gereicht – allerdings wurde es eine sehr schlechte, und die reicht eben nicht.“ Es waren für einen Handball-Trainer ungewöhnlich deutliche Worte, die Coach Fabian Kunze einen Tag nach der 24:27-Niederlage seines HC Burgenland am Samstagabend in der Regionalliga gegen Rot-Weiß Staßfurt wählte.