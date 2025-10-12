weather bedeckt
  4. Weiterer Laden im Burgenlandkreis schließt: Hammer-Aus in Weißenfels mit Rabatten, doch ohne Auskunft

Weiterer Laden im Burgenlandkreis schließt Hammer-Aus in Weißenfels mit Rabatten, doch ohne Auskunft

Warum die Hoffnung für Hammer-Mitarbeiter der Weißenfelser Filiale im Heuweg-Center wohl gering ist.

Von Martin Walter 12.10.2025, 16:00
Die Hammer-Filiale im Weißenfelser Heuweg-Center wirbt mit Rabatten aufgrund der Schließung.
Weissenfels/MZ. - „Dieser Laden wird geschlossen“, heißt es neben einem Rabatt-Aushang an der Weißenfelser Hammer-Filiale im Heuweg-Center und bestätigt damit offiziell, was vor einigen Tagen durch eine interne Schließungsliste durchsickerte: 66 der bundesweit 180 Filialen des auf Raumausstattung und Heimtextilien spezialisierten Unternehmens sollen aufgrund der Insolvenz des Mutterkonzerns, die Brüder Schlau Gruppe, schließen.