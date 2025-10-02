Die Hammer-Gruppe kämpft ums Überleben. 66 Filialen in Deutschland sollen schließen. Auch in Sachsen-Anhalt stehen gleich mehrere Märkte auf der internen Streichliste.

Insolvenz bei Hammer: Diese Filialen sind in Sachsen-Anhalt von der Schließung betroffen

Nach dem Insolvenzantrag im Juni soll nun rund ein Drittel aller Filialen schließen – darunter auch Standorte in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/Halberstadt/Merseburg/Weißenfels. – Die Unternehmensgruppe Schlau, die hinter dem Einrichtungs-Giganten Hammer steht, hat bereits im Juni Insolvenz beim Amtsgericht Bielefeld beantragt. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt nun eine interne Schließungsliste: 66 der bundesweit 180 Märkte sollen schließen, darunter auch mehrere Filialen in Sachsen-Anhalt.

Medienberichte: Halberstadt, Halle-Neustadt, Merseburg und Weißenfels betroffen

Zuletzt veröffentlichte das "Westfalen-Blatt" eine interne Liste mit Hammer-Filialen welche aufgegeben werden sollen. Der Großteil der Märkte befindet sich in Nordrhein-Westfalen, aber auch Filialen aus Sachsen-Anhalt stehen auf dieser Liste.

Laut "Westfalen-Blatt" sind die Filialen in Halberstadt, Halle-Neustadt, Merseburg und Weißenfels bedroht. Auch der Markt im nahe an der Grenze zu Sachsen-Anhalt gelegenen Delitzsch in Sachsen ist betroffen.

Nicht nur Hammer-Märkte betroffen: Auch Schlau-Fachmärkte schließen

Auch bei einer weiteren Kette des Unternehmens, die sich an Handwerksbetriebe richtet, stehen wohl Schließungen an: Etwa 50 der 60 Schlau-Fachmärkte sollen demnach einschließlich der Lager- und Logistikstandorte in den nächsten Wochen schrittweise geschlossen werden. Erste Märkte haben mit dem Abverkauf bereits begonnen.

Die Brüder Schlau Gruppe hat ihren Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Porta Westfalica. Das seit mehr als 100 Jahren in der Heimtextilien- und Baumarktbranche tätige Unternehmen zählt insgesamt rund 3.900 Mitarbeiter.